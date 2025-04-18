Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
5.3 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Райдужна, 25
5.9 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
5.9 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
156,60
Економія при броні: -0,63 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
7.3 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
156,65
Економія при броні: -2,29 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, просп. Оболонський, 21
7.3 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
7.8 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
9.6 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Йод
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
10.2 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Львівська, 22
10.5 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Бровари, вул. Київська, 243
19.9 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
25.4 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Фастів, вул. Соборна, 18
59.7 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Фастів, вул. Героїв Чорнобиля, 19-А
60.3 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
73.6 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Сквира, вул. Соборна, 19
100.6 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
52,77
Економія при броні: -0,82 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Черняхів, вул. Юліана Мовчана, 16
131.2 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
156,85
Економія при броні: -1,47 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
134.1 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Житомир, просп. Миру, 8
135.2 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Коростень, вул. Сосновського, 29
142.6 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
156,61
Економія при броні: -1,70 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
145.1 км
ГУБАМ КРЕМ-БАЛЬЗАМ тм БАУМ ФАРМ 15 мл №1
ПП Чарлі
157,36
Економія при броні: -0,32 грн