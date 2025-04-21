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Віск для депіляції тіла (Body wax)
Віск для депіляції тіла (Body wax)
Вінниця
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Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 26
262.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
107,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
320.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
122,12
Економія при броні:
-7,69 грн
114,43
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
335.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
113,31
Економія при броні:
-4,85 грн
108,46
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
350.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
117,07
Економія при броні:
-6,72 грн
110,35
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
393.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
115,03
Економія при броні:
-6,57 грн
108,46
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
394.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
112,91
Економія при броні:
-4,45 грн
108,46
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
474.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
127,06
Економія при броні:
-7,66 грн
119,40
грн
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Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
208.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
579.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
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