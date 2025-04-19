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Віск для депіляції тіла (Body wax)
Віск для депіляції тіла (Body wax)
Одеса
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
413.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
117,62
Економія при броні:
-7,27 грн
110,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
428.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
116,14
Економія при броні:
-7,68 грн
108,46
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
515.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
116,17
Економія при броні:
-7,71 грн
108,46
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
516.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
113,33
Економія при броні:
-4,87 грн
108,46
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
525.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
124,18
Економія при броні:
-4,78 грн
119,40
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
558.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
121,53
Економія при броні:
-7,10 грн
114,43
грн
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Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 26
589.6 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
107,00
грн
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Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
433.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
558.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
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