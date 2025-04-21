Київ
Віск для депіляції тіла (Body wax)

Віск для депіляції тіла (Body wax)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
330.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
114,35
Економія при броні: -4,00 грн
110,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
350.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
113,72
Економія при броні: -5,26 грн
108,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
431.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
125,00
Економія при броні: -5,60 грн
119,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
437.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
116,15
Економія при броні: -7,69 грн
108,46 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
438.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
113,84
Економія при броні: -5,38 грн
108,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
509.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
118,89
Економія при броні: -4,46 грн
114,43 грн
Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
623.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
107,00 грн
Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
393.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
452.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
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