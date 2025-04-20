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Віск для депіляції тіла (Body wax)
Віск для депіляції тіла (Body wax)
Кривий Ріг
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
208.8 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
114,35
Економія при броні:
-4,00 грн
110,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
236.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
113,72
Економія при броні:
-5,26 грн
108,46
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
288.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
125,00
Економія при броні:
-5,60 грн
119,40
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
315.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
116,15
Економія при броні:
-7,69 грн
108,46
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
316.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
113,84
Економія при броні:
-5,38 грн
108,46
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
426.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
118,89
Економія при броні:
-4,46 грн
114,43
грн
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Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 26
648.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
107,00
грн
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Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
301.0 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
Селена-фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
333.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
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