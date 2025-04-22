Віск для депіляції тіла (Body wax)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
122,12
Економія при броні: -7,69 грн
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Коржівська, 95/56
174.3 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
112,91
Економія при броні: -4,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Рятувальників, 67/76
174.5 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
115,03
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
203.7 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
113,31
Економія при броні: -4,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Незалежності, 74
236.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
117,07
Економія при броні: -6,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
285.4 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
127,06
Економія при броні: -7,66 грн
Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 26
433.2 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
Селена-фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
128.9 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ
Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
419.1 км
ВІСК ДЛЯ ДЕПІЛЯЦІЇ ТІЛА "АРГАНА" серії "LADY CARAMEL" смужки №16
Ельфа ФФ