Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29 Всього: упаковка (1) 21,00 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-В Всього: упаковка (1) 12,80 грн Забронювати

Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 14:00 Графік роботи Кропивницький, бульв. Студентський, 4-А Всього: упаковка (2) 35,00 грн