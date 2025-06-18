Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
99,00
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
99,00
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,50 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -8,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
199.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -7,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
93,00
Економія при броні: -9,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
433.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
94,50
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
433.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
93,00
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
255.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка