Київ
Ковіцин (Covicin)

Ковіцин (Covicin)

Вінниця (адресу не вказано)
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
89,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
202.0 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -0,30 грн
89,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
205.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
438.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -7,00 грн
84,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
512.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
89,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
513.0 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -9,90 грн
86,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
521.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні: -15,90 грн
86,10 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
565.0 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
575.0 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
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