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Ковіцин (Covicin)
Ковіцин (Covicin)
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
257.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
257.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-9,90 грн
86,10
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
262.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні:
-15,90 грн
86,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
351.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні:
-10,60 грн
80,80
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
397.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні:
-0,30 грн
89,70
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
398.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
399.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
402.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
465.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
466.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
467.0 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
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