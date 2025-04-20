Київ
Ковіцин (Covicin)

Ковіцин (Covicin)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
89,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
89,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -0,30 грн
89,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
479.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 78
755.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -10,60 грн
80,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
813.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
89,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
851.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні: -15,90 грн
86,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
874.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
886.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
886.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
ГоловнаКошикОбране