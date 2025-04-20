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Ковіцин (Covicin)
Ковіцин (Covicin)
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
475.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
477.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні:
-0,30 грн
89,70
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
479.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 78
755.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні:
-10,60 грн
80,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
813.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні:
-6,30 грн
89,70
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
851.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні:
-15,90 грн
86,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
874.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
886.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
886.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
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