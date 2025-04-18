Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
11.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -9,20 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Полтава, вул. Соборності, 78
301.6 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
391.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
452.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
409.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
422.0 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
423.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка