Київ
Ковіцин (Covicin)

Ковіцин (Covicin)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
130.2 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
89,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
130.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -9,90 грн
86,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
138.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні: -15,90 грн
86,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
206.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -7,00 грн
84,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
341.1 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -0,30 грн
89,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
341.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
89,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
315.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
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