Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
102,00
Економія при броні: -15,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 78
130.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
91,40
Економія при броні: -10,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-К
378.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
378.7 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
90,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
382.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
96,00
Економія при броні: -6,30 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 29
192.9 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
195.3 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
198.5 км
Ковіцин капсули №30
Червона зірка