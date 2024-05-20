BABARIA СИРОВАТКА АНТИОКСИДАНТНА З ВІТАМІНОМ C 2 мл, №5 - Запоріжжя (721027) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 18-Д
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Декабристів, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Доброго здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 101
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, дорога Кільцева, 1