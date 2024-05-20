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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 2B, 7011 еластичний L/XL, №1 - Запоріжжя (526299) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
299,38
Економія: -20,24 грн
279,14 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (1)
271,62
Економія: -34,55 грн
237,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
303,30
Економія: -31,60 грн
271,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
305,77
Економія: -36,94 грн
268,83 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
Всього: упаковка (1)
296,38
Економія: -31,28 грн
265,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
Всього: упаковка (1)
292,10
Економія: -56,10 грн
236,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
300,51
Економія: -31,15 грн
269,36 грн
Соціальний проект благодія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 9
Всього: упаковка (1)
270,13
Економія: -18,50 грн
251,63 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (1)
271,15
Економія: -18,22 грн
252,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (1)
277,00
Економія: -39,56 грн
237,44 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
304,93
Економія: -30,94 грн
273,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
Всього: упаковка (1)
301,87
Економія: -46,76 грн
255,11 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
304,93
Економія: -38,38 грн
266,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
297,38
Економія: -30,83 грн
266,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
300,62
Економія: -33,83 грн
266,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (2)
300,45
Економія: -22,21 грн
278,24 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (2)
113,44
Економія: -8,57 грн
104,87 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
297,04
Економія: -47,36 грн
249,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (1)
301,50
Економія: -22,36 грн
279,14 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (1)
188,06
Економія: -13,76 грн
174,30 грн