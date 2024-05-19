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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 2B, 7011 еластичний L/XL, №1 - Львів (526299) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
266,41
Економія: -29,37 грн
237,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
295,58
Економія: -15,01 грн
280,57 грн
В інших містах:
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
263,00
Економія: -7,89 грн
255,11 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
246,00
Економія: -7,38 грн
238,62 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
138,00
Економія: -4,14 грн
133,86 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (2)
239,00
Економія: -7,17 грн
231,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (2)
278,25
Економія: -45,35 грн
232,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 8
Всього: упаковка (1)
252,56
Економія: -16,71 грн
235,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
268,63
Економія: -27,15 грн
241,48 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
156,00
Економія: -4,68 грн
151,32 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Раскової, 1
Всього: упаковка (1)
246,00
Економія: -7,38 грн
238,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
262,71
Економія: -24,85 грн
237,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (2)
277,37
Економія: -30,16 грн
247,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
298,10
Економія: -41,84 грн
256,26 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
302,39
Економія: -26,97 грн
275,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
259,73
Економія: -22,66 грн
237,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
263,32
Економія: -26,59 грн
236,73 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
303,13
Економія: -36,58 грн
266,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
301,47
Економія: -27,48 грн
273,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 166
Всього: упаковка (2)
256,48
Економія: -22,12 грн
234,36 грн