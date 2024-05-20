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BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК З ОЛІЄЮ ОЛИВИ 50 мл - Одеса (712770) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 22 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
265,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
266,76 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
265,28 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (4)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: упаковка (6)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
189,89
Економія: -22,08 грн
167,81 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 14
Всього: упаковка (3)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338/1
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
Всього: упаковка (2)
275,00 грн