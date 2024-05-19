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BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК З ОЛІЄЮ ОЛИВИ 50 мл - Львів (712770) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Стрийська, 1
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 179
Всього: упаковка (4)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (6)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 93
Всього: упаковка (3)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Г
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 18
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (3)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
222,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
195,28
Економія: -18,09 грн
177,19 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Патона, 37
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
210,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 13-Б
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Жидачів, вул. Шашкевича, 5/1
Всього: упаковка (3)
275,00 грн