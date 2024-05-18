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BABARIA КРЕМ ПРОТИ ЗМОРШОК З ОЛІЄЮ ОЛИВИ 50 мл - Харків (712770) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
265,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
266,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
267,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (5)
265,57 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
265,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
265,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
267,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
275,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
266,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
265,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
266,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
265,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
265,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
266,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 161
Всього: упаковка (1)
267,05 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
267,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (1)
267,19 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
267,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
265,52 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (1)
275,00 грн