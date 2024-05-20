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BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 1000 мл алое вера - Одеса (885022) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 85-А
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Смірнова, 39
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покровське, вул. Галайди, 105/1
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївка, вул. Незалежності, 81
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 77
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Студентська, 46
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, перех. Хмельницького Богдана / Одеська, 4/1
Всього: упаковка (5)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 18-Б
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоне, вул. Гагаріна Юрія, 30-Б
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64-Б
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
260,00 грн