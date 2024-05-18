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BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 1000 мл алое вера - Харків (885022) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Б
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Первомайський, м-н 1/2, 29
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 31-Д
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Синельникове, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 106
Всього: упаковка (2)
260,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
260,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 18-Л
Всього: упаковка (2)
260,00 грн