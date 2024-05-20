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BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 600 мл захист плюс - Одеса (838649) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (3)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (3)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Кулика Іллюші, 133
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (3)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 4
Всього: упаковка (3)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 42-А
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 54-В
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 1-А
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
Всього: упаковка (4)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 50
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. 6-го Грудня, 137
Всього: упаковка (2)
216,00 грн