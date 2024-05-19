BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 600 мл захист плюс - Львів (838649) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Пульс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, пл. Ринок, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дрогобич, пл. Шевченка Тараса, 1/1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 1-Е/3