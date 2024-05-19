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BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 600 мл захист плюс - Львів (838649) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (6)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 176
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
161,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: упаковка (6)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Брюховичі, вул. Сухомлинського, 8
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: упаковка (3)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мостиська, пл. Ринок, 7
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дрогобич, пл. Шевченка Тараса, 1/1
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вовчинець, вул. Вовчинецька, 225-А
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9/2
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Хоткевича, 65-А
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 1-Е/3
Всього: упаковка (1)
216,00 грн