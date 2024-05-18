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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуBABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 600 мл захист плюс - Дніпро (Дніпропетровськ) (838649) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 13-В
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 18-Л
Всього: упаковка (1)
216,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (2)
216,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (2)
216,00 грн