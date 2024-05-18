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Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуBABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 1000 мл з кокосовою олією і ваніллю - Харків (721141) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (4)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Валентинівська, 35/81
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, шосе Салтівське, 262
Всього: упаковка (1)
268,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
268,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
268,00 грн