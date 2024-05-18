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BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 600 мл алое вера - Харків (720954) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
176,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
191,77 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Всього: упаковка (1)
169,62 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
195,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Альошина Архітектора / Косарєва, 13/11
Всього: упаковка (1)
172,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (2)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 28
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (3)
225,00 грн