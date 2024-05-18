Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуBABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИЦіни в аптеках

BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША І ВАННИ 200 мл алое вера - Харків (720953) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (2)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (3)
190,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Д
Всього: упаковка (5)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 32-Б
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/3
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Царичанка, вул. Першотравнева, 2
Всього: упаковка (2)
190,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (5)
190,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Всього: упаковка (2)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (1)
190,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 6
Всього: упаковка (1)
190,00 грн