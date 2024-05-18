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NOW FOODS EVE WOMAN'S MULTI капсули м'які, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709375) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеці
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
493,31
Економія: -14,41 грн
478,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (2)
622,70
Економія: -152,50 грн
470,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
517,35
Економія: -32,35 грн
485,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
463,64
Економія: -18,86 грн
444,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
449,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
543,57
Економія: -77,61 грн
465,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
484,99
Економія: -52,92 грн
432,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
458,88
Економія: -14,10 грн
444,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
454,96 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
521,10
Економія: -50,90 грн
470,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
532,53
Економія: -66,57 грн
465,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
512,08
Економія: -46,12 грн
465,96 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
491,21
Економія: -25,25 грн
465,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
506,20
Економія: -40,24 грн
465,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
442,61 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
486,73
Економія: -16,73 грн
470,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
449,02 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
474,40
Економія: -82,81 грн
391,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
520,11
Економія: -54,15 грн
465,96 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
507,94
Економія: -22,29 грн
485,65 грн