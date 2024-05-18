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NOW FOODS CLINICAL HAIR, SKIN & NAILS капсули, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709370) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
857,70
Економія: -207,00 грн
650,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
662,48
Економія: -41,42 грн
621,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
626,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
658,20
Економія: -37,14 грн
621,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
676,99
Економія: -73,68 грн
603,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
568,57 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
706,90
Економія: -54,00 грн
652,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
643,60
Економія: -22,54 грн
621,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
656,46
Економія: -35,40 грн
621,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
725,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
662,42
Економія: -41,36 грн
621,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
734,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
643,79
Економія: -22,73 грн
621,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
646,03
Економія: -24,97 грн
621,06 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (2)
676,99
Економія: -73,68 грн
603,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
626,97 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, пров. Парусний, 7
Всього: упаковка (1)
673,99
Економія: -70,68 грн
603,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (7)
603,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
718,70
Економія: -65,80 грн
652,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
663,54
Економія: -42,48 грн
621,06 грн