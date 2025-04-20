Дефлю захист ніс (Deflu nose protection)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,49
Економія при броні: -36,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
159,09
Економія при броні: -38,42 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
147,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
147,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
151,19
Економія при броні: -7,62 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,03
Економія при броні: -31,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
156,52
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
159,32
Економія при броні: -39,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
149,46
Економія при броні: -29,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
134,43
Економія при броні: -13,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,42
Економія при броні: -34,36 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
147,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
161,08
Економія при броні: -40,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
147,00
Економія при броні: -30,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,51
Економія при броні: -32,45 грн