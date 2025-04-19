Дефлю захист ніс (Deflu nose protection)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,54
Економія при броні: -26,29 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
155,10
Економія при броні: -15,17 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
149,84
Економія при броні: -20,61 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,81
Економія при броні: -20,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
151,84
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
151,36
Економія при броні: -8,08 грн