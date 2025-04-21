Дефлю захист ніс (Deflu nose protection)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,42
Економія при броні: -42,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,00
Економія при броні: -13,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
151,41
Економія при броні: -41,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
142,14
Економія при броні: -33,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,00
Економія при броні: -42,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
160,52
Економія при броні: -51,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
164,41
Економія при броні: -53,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,51
Економія при броні: -43,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
153,29
Економія при броні: -42,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,70
Економія при броні: -34,25 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
149,57
Економія при броні: -42,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,03
Економія при броні: -33,82 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,00
Економія при броні: -13,00 грн