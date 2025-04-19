Дефлю захист ніс (Deflu nose protection)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
151,04
Економія при броні: -31,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
153,74
Економія при броні: -33,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
153,67
Економія при броні: -32,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,40
Економія при броні: -36,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,75
Економія при броні: -34,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,08
Економія при броні: -40,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,62
Економія при броні: -32,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
153,17
Економія при броні: -33,26 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,41
Економія при броні: -26,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,55
Економія при броні: -41,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,85
Економія при броні: -43,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
148,44
Економія при броні: -38,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,23
Економія при броні: -24,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,84
Економія при броні: -24,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
151,59
Економія при броні: -41,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі