Дефлю захист ніс (Deflu nose protection)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,32
Економія при броні: -10,88 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
152,13
Економія при броні: -38,81 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
148,70
Економія при броні: -34,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
148,74
Економія при броні: -35,74 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
153,36
Економія при броні: -40,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
122,67
Економія при броні: -9,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
150,03
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
153,45
Економія при броні: -10,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
149,53
Економія при броні: -36,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
154,07
Економія при броні: -27,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі
151,86
Економія при броні: -39,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ДЕФЛЮ® ЗАХИСТ НІС гель 10 г №1
ПП Чарлі