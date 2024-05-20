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А-ДЕРМА ЕПІТЕЛІАЛЬ A.Н УЛЬТРА КРЕМ 40 мл - Одеса (764357) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
369,40 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
585,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
610,56 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
537,65 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
543,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -116,65 грн
466,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
537,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
451,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
585,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
449,27 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
530,40
Економія: -106,05 грн
424,35 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -116,65 грн
466,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
543,16 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
624,00
Економія: -124,80 грн
499,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
585,12 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (1)
543,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 35 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
454,82 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
624,00
Економія: -124,80 грн
499,20 грн