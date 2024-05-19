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А-ДЕРМА ЕПІТЕЛІАЛЬ A.Н УЛЬТРА КРЕМ 40 мл - Львів (764357) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
451,56 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
451,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
624,00
Економія: -124,80 грн
499,20 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
451,56 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (2)
503,24
Економія: -2,63 грн
500,61 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
550,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
432,48 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
586,39
Економія: -5,75 грн
580,64 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Соборна, 336
Всього: упаковка (1)
577,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 24
Всього: упаковка (1)
576,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
543,16 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
449,27 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
451,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
583,45
Економія: -116,65 грн
466,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
475,73 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
624,00
Економія: -124,80 грн
499,20 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
523,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, 21
Всього: упаковка (1)
454,10 грн