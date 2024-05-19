Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КРЕМЦіни в аптеках

АВЕН КСЕРАКАЛЬМ AD КРЕМ 200 мл - Львів (642235) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
911,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
865,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
973,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (2)
865,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
973,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
887,70 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
865,00 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (2)
973,45
Економія: -29,20 грн
944,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
909,24 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
973,45
Економія: -29,20 грн
944,25 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
973,45
Економія: -29,20 грн
944,25 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
865,05 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 100
Всього: упаковка (1)
865,05 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (3)
973,45
Економія: -29,20 грн
944,25 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214
Всього: упаковка (1)
865,05 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (2)
865,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
865,00 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (3)
973,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовква, вул. Львівська, 28
Всього: упаковка (1)
887,70 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
865,00 грн