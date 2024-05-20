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CERAVE ДЕННИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ SPF-25 52 мл - Запоріжжя (718206) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
364,29
Економія: -23,45 грн
340,84 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (2)
504,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (1)
454,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
411,43
Економія: -14,60 грн
396,83 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
472,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Всього: упаковка (1)
440,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
638,50
Економія: -155,08 грн
483,42 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (1)
680,00
Економія: -164,97 грн
515,03 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
520,60 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (5)
462,99
Економія: -0,14 грн
462,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (2)
462,07
Економія: -1,98 грн
460,09 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, просп. Миру, 2
Всього: упаковка (1)
461,14
Економія: -1,79 грн
459,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
Всього: упаковка (1)
463,23
Економія: -4,36 грн
458,87 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
556,50 грн