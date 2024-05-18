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CERAVE ДЕННИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЇ ТА СУХОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ SPF-25 52 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (718206) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
364,36
Економія: -23,52 грн
340,84 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (2)
504,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (1)
454,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Суми, вул. Іллінська, 49-А
Всього: упаковка (1)
411,63
Економія: -14,80 грн
396,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Христинівка, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Ходосівка, вул. Печерського Феодосія, 39
Всього: упаковка (1)
440,67 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
638,50
Економія: -155,08 грн
483,42 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
472,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
Всього: упаковка (1)
680,00
Економія: -164,97 грн
515,03 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
504,65 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
Всього: упаковка (5)
527,00
Економія: -31,62 грн
495,38 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
520,60 грн
Аптека
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Зачинено
Скорики, вул. Кринична, 1-Б
Всього: упаковка (1)
472,40 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чернівці, вул. Головна, 33
Всього: упаковка (5)
458,48
Економія: -0,08 грн
458,40 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Чернівці, вул. Головна, 31
Всього: упаковка (2)
464,29 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 06 хв
Рівне, просп. Миру, 2
Всього: упаковка (1)
465,12
Економія: -2,32 грн
462,80 грн