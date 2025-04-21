Периндоприл (Perindoprilum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
192,57
Економія при броні: -25,56 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80
Економія при броні: -16,20 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
195,34
Економія при броні: -29,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
132,06
Економія при броні: -16,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
190,83
Економія при броні: -25,97 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
197,37
Економія при броні: -42,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн