Периндоприл (Perindoprilum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
190,80
Економія при броні: -24,50 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
189,10
Економія при броні: -22,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
86,11
Економія при броні: -9,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
169,10
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
258,60
Економія при броні: -27,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
169,30
Економія при броні: -3,00 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
192,83
Економія при броні: -29,39 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
259,60
Економія при броні: -28,10 грн