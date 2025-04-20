Периндоприл (Perindoprilum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
168,00
Економія при броні: -17,40 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
76,92
Економія при броні: -7,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
192,57
Економія при броні: -17,18 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
191,84
Економія при броні: -8,24 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
191,97
Економія при броні: -28,21 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
190,74
Економія при броні: -26,98 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
201,76
Економія при броні: -34,08 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
269,01
Економія при броні: -18,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80
Економія при броні: -19,20 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн