Периндоприл (Perindoprilum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
191,27
Економія при броні: -10,07 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
196,58
Економія при броні: -23,20 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
132,16
Економія при броні: -16,59 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
270,64
Економія при броні: -56,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
261,53
Економія при броні: -10,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 8/10-В
2.8 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.9 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Периндоприл-Дарниця таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
184,80 грн
Периндоприл-Дарниця таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
252,70 грн