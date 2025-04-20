Дроп терапевтік (Drop therapeutic)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
710,22
Економія при броні: -115,64 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
651,10
Економія при броні: -53,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
692,60
Економія при броні: -95,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
651,10
Економія при броні: -53,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
682,70
Економія при броні: -85,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
651,10
Економія при броні: -53,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
651,10
Економія при броні: -53,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
684,60
Економія при броні: -87,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
651,10
Економія при броні: -53,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
651,10
Економія при броні: -53,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,20 грн