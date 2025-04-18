Дроп терапевтік (Drop therapeutic)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 370 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
690,20
Економія при броні: -80,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
716,36
Економія при броні: -111,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
713,66
Економія при броні: -34,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
650,50
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
680,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
693,62
Економія при броні: -62,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
680,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
681,00
Економія при броні: -71,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
704,92
Економія при броні: -24,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
680,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
680,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
680,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
696,72
Економія при броні: -109,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
680,30 грн