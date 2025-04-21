Дроп терапевтік (Drop therapeutic)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
608,00
Економія при броні: -58,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
719,96
Економія при броні: -35,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
713,70
Економія при броні: -28,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
730,38
Економія при броні: -46,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
729,56
Економія при броні: -45,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
723,82
Економія при броні: -39,62 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
608,00
Економія при броні: -63,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
686,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
731,24
Економія при броні: -46,23 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
РОЗЧИН ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ DROP THERAPEUTIC розчин офтальмологічний 10 мл №1
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
608,00
Економія при броні: -58,00 грн