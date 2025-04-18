Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 6
5.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
8.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, просп. Литовський, 4
9.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
93,40
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Ялтинська, 7
9.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
79,99
Економія при броні: -5,46 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Вишневе, вул. Святошинська, 38
12.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
19.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
79,27
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
19.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
79,18
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Буча, вул. Лук'яненка Левка, 66-А
24.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
78,30
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Васильків, просп. Київський Шлях, 180-А
30.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
79,10
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Фастів, вул. Соборна, 65
60.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,15
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Кагарлик, вул. Каштанова, 6
68.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,45
Економія при броні: -2,92 грн
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 25 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
155.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
79,06
Економія при броні: -4,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
159.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
88,54
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Умань, вул. Незалежності, 2-А
190.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,08
Економія при броні: -3,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
198.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,53
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
203.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,37
Економія при броні: -4,88 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
278.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед