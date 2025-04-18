Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,50
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
78,95
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,60
Економія при броні: -3,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,80
Економія при броні: -11,70 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
184.7 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
193.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
195.4 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,80
Економія при броні: -5,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
195.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
85,75
Економія при броні: -3,26 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
202.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
271.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
77,38
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
297.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,59
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 7
299.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
86,29
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Десантна, 8
300.2 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
81,36
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
305.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
87,79
Економія при броні: -5,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
310.9 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
78,72
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кагарлик, вул. Каштанова, 6
388.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
78,02
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
392.6 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
79,81
Економія при броні: -5,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
401.0 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
79,97
Економія при броні: -5,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
404.5 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,10
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
405.3 км
ФІТОКОМПЛЕКС "ЕКОМЕД" "ГІАЛОСІН" екстракт флакон 30 мл №1
Екомед
95,60
Економія при броні: -11,50 грн