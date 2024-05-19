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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Львів (642409) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
325,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
325,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
256,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (2)
325,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (4)
256,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (2)
325,00 грн
В інших містах:
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (3)
316,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146
Всього: упаковка (1)
325,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
347,19
Економія: -3,34 грн
343,85 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (5)
325,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
267,06 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
256,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
366,60
Економія: -73,30 грн
293,30 грн